Elektrik ve doğalgaz aboneliği e-Devlet'ten yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mart ayı itibariyle elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Devlet olarak vatandaşın beyanını esas alan, belgesiz ve hızlı hizmet sunumuna odaklandıklarına işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

“Dijital dönüşümle birlikte kamunun ürettiği ve tuttuğu hiçbir bilgiyi, belge olarak vatandaşımızdan talep etmeden sadece vatandaşımızın beyanını esas alarak hizmet vereceğiz. Bu kapsamda özellikle kurumlar arası verinin paylaşılmasına yönelik süreçleri belirleyerek gerekli hukuki altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara da başlamış bulunmaktayız. Sistemi akıllılaştırarak, kamunun önemli ölçüde tasarruf etmesinin önünü açacağız.”

Bu arada; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) elektrik dağıtım bedeliyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye’de talep edilen dağıtım bedelinin Avrupa Birliği ülkelerinin altında olduğu belirtildi.