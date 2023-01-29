Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 07 E 6936 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüjü aşarak, elektrik direğine çarptı.
Kazada elektrik direği devrilirken, otomobildeki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. 112 acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı 5 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Soruşturmayı yürüten polis ekipleri de kazanın nedeni ve otomobilin sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.