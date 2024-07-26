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Gündem Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyede
Gündem

Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyede

Yeniakit Publisher
2024-07-26 11:42:00 -
Elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 10 kişi adliyede

İZMİR'de sağanak sırasında yolda elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü ile Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevkedildi. Gediz Elektrik personeli 1 kişinin Ordu'dan SEGBİS'le bağlanıp ifadesinin alınacağı belirtildi.

İzmir'de sağanak yağış sırasında yolda yürürken elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, İZSU Genel Müdürü ve Gediz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü dahil olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 kişi, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Bu kişiler arasında Gediz Elektrik personeli de bulunuyor. Ordu'da bulunan bir Gediz Elektrik personelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesinin alınacağı belirtildi.

İzmir'de meydana gelen sağanak yağış sırasında yolda yürüyen iki kişi, yolda biriken sular nedeniyle elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay, şehirde büyük bir şok ve üzüntü yarattı. Soruşturma kapsamında yetkililerin ihmali olup olmadığı araştırılıyor.

 
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