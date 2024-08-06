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Aktüel Ele geçirilen 3 bin salep yumrusu yeniden toprakla buluşturuldu
Aktüel

Ele geçirilen 3 bin salep yumrusu yeniden toprakla buluşturuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-06 13:38:00 -
Ele geçirilen 3 bin salep yumrusu yeniden toprakla buluşturuldu

Van, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Muş'un yüksek kesimlerinde yetişen mor, açık, pembe ve nadiren beyaz tonlardaki çiçekleriyle bilinen salep bitkisi, biyokaçakçıların hedefi olmaya devam ediyor.

Van Jandarma Komutanlığı ekiplerince Muradiye İlçesine bağlı Ünseli Mahallesinde geçen ay yapılan kontrollerde, bulundukları yerden sökülerek kent dışına çıkarılmak istenen 2 bin 900 salep yumrusu ele geçirildi.

El konulan ve boyu 5 santimetreye kadar çıkabilen salep yumruları, Van YYÜ Botanik Bahçesinde yeniden toprakla buluşturuldu.

Bahçede yaklaşık 400 bitki türüne ait örnekler koruma altında tutuluyor.

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