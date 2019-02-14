Elazığspor Teknik Direktörü Altın’dan destek çağrısı

İç saha maçlarını stadyumu yıkım aşamasında olduğu için Şanlıurfa’da oynayan Elazığspor’da Teknik Direktör Erhan Altın, taraftarı birinci adam olarak gördüğünü ve kendilerine inanıp desteklemelerini istedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, iç saha maçlarına da deplasman gibi çıkıyor. Elazığ Atatürk Stadyumu’nun yıkım aşamasına girmesinin ardından iç saha maçlarına Şanlıurfa’da çıkan Elazığspor’da, çiçeği burnunda Teknik Direktör Erhan Altın taraftarlara çağrıda bulundu.

4-5 saat yolculukla maça gittiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı Altın, “Taraftarımızdan mahrum oynuyoruz. Benim ateşli futbolcularımı coşturan taraftarıma herkes 12’inci adam der, ben 1’inci adam olarak görüyorum. Onlardan yoksun oynayacağız ama yine onların enerjisinin bize enerji olarak geleceğini ümit ediyorum. Bizleri desteklesinler, bizlere inansınlar, bizlere güvensinler. Olumsuzluk yaşadığımız bir ortamda fazla yıpratıcı ifadeleri sosyal medyada kullanmasınlar. Yapıcı şeyler yapsınlar. Bu takımın gerçek patronu kendileridir, bunu iyi bilsinler. Hiç kimse kendi şirketine, kendi takımına zarar vermek istemez. Bunlardan tek dileğim odur. Bir sorun varsa gelirler konuşuruz. Her şey bizim" dedi.

Elazığspor’u kurtarmak istediklerini aktaran Altın, yönetimde Elazığ TSO Başkanı AsilhanArslan ve Vali Çetin Oktay Kaldırım’ın iyi bir oluşum içerisinde olduğuna dikkat çekti.

Onların desteğiyle birlikte bu takımı layık olduğu yere taşımanın mücadelesini vereceklerini dile getiren Altın, "Burada her şey olabilir. Hiç kimse art niyet düşünmesin. Bizim çabamız iyi şeyler yapmaktır. Bunu da yapacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.