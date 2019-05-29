Elazığ’ın kalıcı fuar alanı için somut adım

Elazığ’da ekonomiye katkı sağlayacak olan kalıcı fuar alanı ile ilgili belirlenen alanda inceleme yapıldı.

Elazığ’ın kalıcı fuar alanı ile ilgili Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan ArslanOrman Bölge Müdürlüğü’nün fidanlık olarak kullandığı, ancak Kültür Park yapılması ile ortada kalan alanda inceleme yaptı. Alanda inceleme yapan protokol heyeti, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’tan dabilgi aldı.

Yıllardır çözüm bekleyen fuar alanıyla ilgili somut adımların atılmaya başlandığını belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Fuar alanının tamamlanmasıyla birlikte sanayimizin ve ticaretimizin daha da gelişmesine imkan sağlanacak" dedi.

Kalıcı fuar alanının Elazığ ve bölge için önemli olduğuna dikkat çeken Şerifoğulları,"Elazığ ticaretinin önemli bir eksiği olan kalıcı fuar alanını, Kültür Parkın karşısında Orman Bölge Müdürlüğünün artık şehrin ortasında kalarak işlevselliğini yitirmiş olan fidanlık arazisi üzerinde inşa etmeyi planlıyoruz. Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile birlikte Fuar Alanını yapmayı planladığımız bölgeye gelerek Orman Bölge Müdürümüz Ziya Polat’tan bilgi aldık. Uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapacak kapasitedeki fuar alanımız ile sanayimizin ve ticaretimizin daha da gelişmesine, dünya pazarlarına açılmasına imkan sağlanacak. Seçim sürecinde açıkladığımız önemli projelerimizden biri olan fuar alanını inşallah en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin ve bölgemizin hizmetine sunacağız"diyerek sözlerini tamamladı.