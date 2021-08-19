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Aktüel Elazığ'da kaza! Hayatını kaybetti
Aktüel

Elazığ'da kaza! Hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 23:20:00 -
Elazığ'da kaza! Hayatını kaybetti

Elazığ'da otomobilin çarptığı kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 23 LA 265 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl karayolunun 15. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan kamyon sürücüsü Ebubekir Ayaz'a çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, otomobilin sürücüsü H.A'yı gözaltına aldı.

Ayaz'ın aracını güvenli alana park ettikten sonra yolun karşı tarafından bulunan yem fabrikasına gitmek için karayolundan geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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