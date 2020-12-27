Elazığ'da deprem anında yaşanan panik, güvenlik kameralarında
Kent merkezinde bir kişinin, panikle evinden atlayıp yere düştüğü anlar görüntülere yansıdı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Merkez üssü Elazığ olan depremin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki görevli personel ve hastaların yaşadığı panik farklı açılardan güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
Bu arada İzzetpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan binada yaşayan bir kişi, panikle ikinci kattaki evinin penceresinden atladı.
Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, evinden atlayıp uzaklaşmaya çalışan kişinin bir süre sonra dengesini kaybederek yere yığıldığı görülüyor.