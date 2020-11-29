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Aktüel Elazığ'da bir işitme engellinin kazara ağabeyini ve 3 arkadaşını tüfekle vurduğu iddiası
Aktüel

Elazığ'da bir işitme engellinin kazara ağabeyini ve 3 arkadaşını tüfekle vurduğu iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-29 23:57:56 -
Elazığ'da bir işitme engellinin kazara ağabeyini ve 3 arkadaşını tüfekle vurduğu iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde işitme engelli kişinin, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 kişiyi tüfekle kazara yaraladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, kent merkezinden hafta sonu tatili için ilçeye bağlı Beydeğirmeni köyü Mirali mezrasına giden Mevlit A. (38), işitme engelli kardeşi Mehmet A. (31), arkadaşları Suat A. (20), İbrahim D. (20) ve Baran A. (16) mantar toplamaya çıktı.

Mantar topladıktan sonra Mevlit A, öz çekim yapmak için 3 arkadaşı ile bir araya geldiği sırada işitme engelli kardeşinin elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mevlit A. ile arkadaşları Suat A, İbrahim D. ve Baran A. yaralandı.

Olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri işitme engelli Mehmet A'yı gözaltına aldı.

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