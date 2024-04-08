El Cezeri ve Hezarfen Ahmed Çelebi’nin kısa filmi yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 11. düzenlenecek “Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali”nde havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan İslam bilginlerinin hayatları ele alınacak.
“Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji” alt başlığıyla organize edilen festivalde, Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi gibi önemli isimleri tema edinen senaryolar yarışacak. Dernek komitesi tarafından en iyi 7 senaryonun film haline getirileceği, 1-10 Haziran’daki festival için tematik senaryo başvuruları 1 Mayıs’a kadar devam edecek.