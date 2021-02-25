Ekşi sözlük hükümete nefret kusmaya devam ediyor Muhalefet yapacağız derken iyice rezil oldular

Sözde sözlük sitesi Ekşi sözlük, İsrail güzellemesi yaparak hükümeti eleştirme çabasına girdi.

Neredeyse İstanbul’un yarısı kadar bir nüfusa sahip olan 9 milyon nüfuslu İsrail’in aşılama çalışmalarının bittiğini iddia eden başlık açılarak 83 milyon nüfuslu Türkiye’nin hala yüzde 2 aşılandığını belirtti.

83 milyon nüfuslu Türkiye’nin sadece yüzde 2’sinin aşılandığını söyleyen ekşi sözlük, yalan ve iftira ile devleti karalama kampanyasına devam etti.

Türkiye’de 8 milyon aşılama yapıldı

Gerçekte ise, Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye genelinde 8 milyona yakın aşı yapıldığı biliniyor. Ayrıca aşıların yaş ve çalışılan kurumlar kriterine göre öncelik verilerek yapılıyor olması sitenin üyelerini rahatsız etti.