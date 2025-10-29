  • İSTANBUL
Gündem Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi
Ekrem mahkemede yine şov yaptı! 1.5 milyarlık villaları nasıl aldınız sorusuna şiirle cevap verdi

Cem Kaya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk iddiaları mahkeme salonuna taşınırken, Ekrem İmamoğlu’nun sorulara ciddi yanıtlar vermek yerine şov peşinde koşması dikkat çekti. 1.5 milyarlık villalar gibi tartışmalı konularda şiir okuyarak cevap vermesi, mahkeme sürecinin uzamasına neden oldu.

İBB yolsuzluk dosyasındaki iddialar, şimdi “casusluk” temasıyla derinleşiyor. Uzun süredir tartışma konusu olan 1,5 milyar tutarındaki villalar meselesi hâlâ cevaplanmamışken, İmamoğlu mahkemede sorulara şiirle yanıt vererek gündemi değiştirmek peşinde. Bu tarz şov tavırları, avukatlar ve yargı çevreleri tarafından süreci uzatmaya yönelik algı yönetimi olarak değerlendiriliyor.

Yeni Akit’in haberlerine göre, İBB’ye dair yürütülen soruşturmada 6 şirket ve çok sayıda yönetici hakkında gözaltı kararları çıkarıldı ve 6 şüpheli cezaevine gönderildi.

Dosyada “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden milyonlarca kullanıcının verileri ve konum bilgilerinin yabancı ülkelere sızdırıldığı, “İBB Hanem” alt uygulamasında da sandık verilerinin program dışına çıkarıldığı iddiaları yer alıyor.

Casusluk söylemi de iddialar arasına girdi

Yeni Akit, Hüseyin Gün’ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde, İBB veri tabanının kopyalanması, gizli mesajlaşma uygulamaları ile yabancı istihbaratlarla yazışmalar, özel yazışmalar üzerinden analizler ve bunların İmamoğlu ile Necati Özkan’a iletilmesi gibi güçlü suçlamalar olduğunu aktarıyor.

Ayrıca İmamoğlu’nun, savcılık ifadesinde “CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben” gibi söylemlerle kendini aklama çabası dikkat çekiyor.

