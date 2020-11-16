EKPSS Kovid-19 tedbirleri kapsamında dün gerçekleştirildi

Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri yer aldı. Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı şeklinde hazırlandı. Saat 10.15’te başlayan sınavda, soruları cevaplama süresi 60 dakika oldu, katılımcıların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi. Sınavda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı. Sınav sonuçları, 17 Aralık’ta açıklanacak.