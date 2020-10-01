Ekonomistler de YEP'i olumlu karşıladı: V Tipi toparlanma sürecek Türkiye hızla büyüyecek

Buğra Kardan

2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı (YEP), ilerisi için umutları arttırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından ilan edilen programda yer alan hedefler, hem yerli hem yabancı yatırımcılara moral aşıladı.

Tahminler makul bulundu

YEP’le büyüme tahmininin 2021 için yüzde 5’ten yüzde 5.8’e taşınmasını, 2022 ile 2023 için yüzde 5 olarak belirlenmesini makul karşılayan ekonomistlerce de “Pandemiden ötürü ötelenen talep, üretime ve ihracata ivme katıyor. Türkiye V şeklinde toparlanıyor. Yeni YEP de kuvvetli toparlanmanın 2021’de belirgin şekilde görüleceğine işaret ediyor” görüşü paylaşıldı.

İhtiyatlı davranıldı

Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, YENI AKIT’e yaptığı değerlendirmede YEP’in pandeminin yol açtığı belirsizliğin göz önünde bulundurularak hazırlandığını belirtti. Aslanoğlu, “Programın içeriğine bakıldığında her senaryonun ele alındığı, ihtiyatlı davranıldığı anlaşılıyor” dedi. Ekonomi yönetimince olan bitenlerin yakından takip edildiğini dile getiren Aslanoğlu, şunları söyledi: “Bunu YEP’te yer alan hedefler ortaya koyuyor. Gerçekçi davranıldığı, risklerin hesaba katıldığı, B planının yapıldığı görülüyor ki bu memnuniyet verici. 2021 için konulan büyüme tahmini ise dikkat çekici. Evet, yüzde 5.8 iyimser bir tahmin. Ama Corona virüsü (Covid-19) tehdidinin atlatılması, dünya ve Avrupa ekonomisinin pozitif seyretmesi halinde ülkemizin yüzde 5 civarında büyümesi mümkün. Kuşkusuz, iç taleple güçlü bir büyüme yakalanamaz. Çünkü krediyle büyüme sürdürülebilir değil. Onun için dış talep devreye sokulmalı, ihracatla büyümeye odaklanılmalı.” YEP’te 2020 için belirlenen yüzde 10.5 enflasyon öngörüsünü iddialı bulan Aslanoğlu, “Bu oran yüzde 11 yahut yüzde 12 olabilir. 2021’de de tek hanelere inebilir. Ancak Covid-19 riski devam ederse tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde gelebilir” diye konuştu.

İlave adımlar atılmalı

Ekonomiyi güçlendirecek adımlar atılması gerektiğini kaydeden Aslanoğlu, “YEP’te temkinli davranılması, makro verilerin dengelenmesine önem verilmesi olumlu. Ayrıca büyümeden çok kalkınmanın altının çizilmesi anlamlı. Ne var ki programa ilaveler yapılabilir, katma değerli üretim için somut ve net bir plan hayata geçirilebilir” şeklinde konuştu.

Hedefler gerçekçi

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin ise YEP’te yer alan hedeflerin gerçekçi olduğunu vurguladı. Programda büyüme ve istihdamı teşvik edilmesi, cari denge ve fiyat istikrarının iyileştirilmesi gibi hedeflerin merkez oturtulduğunu hatırlatan Alkin, şöyle devam etti: “Covid-19, ülkemize küresel tedarik zincirinde daha önemli bir rol oynama bir imkân sundu. Öyle anlaşılıyor ki Türkiye, 2022’den itibaren yeni normal koşullarını güçlü büyümeye ve istihdama en seri şekilde dönüştüren ekonomi olacak. Bunun yanı sıra üretim ve ihracatta katma değere dayalı dönüşümü, yerli teknoloji hamlelerini ön plana çıkaran bir yeni ekonomi modelinin inşası hız kazanacak. 2022-2023 döneminde etkisini güçlü bir şekilde gösterecek olan yeni ekonominin inşasının Türkiye’yi tam bağımsız ve milli ekonomiye taşımasına tanık olacağız.”