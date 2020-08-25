Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, yatırımcılara dolar ile ilgili kritik bir uyarı yaptı.
Beyaz Tv’de Her Açıdan programına katılan stratejist Kaan Sarıaydın, doların güvenli bir liman olmadığını söyledi.
Dolar almayın
Sarıaydın yaptığı açıklamada, “Doların fişini çekecekler. Dolara fazla güvenmeyin. Türkiye altın dönemine giriyor. Enerji ile ilgili müjde aldık. Fakat Mart 2021’de teknoloji ile ilgili çok önemli bir müjde alacağız” dedi.
‘Toprağı satmayın’ uyarısı
Sarıaydın, Anadolu’da toprağı olan vatandaşlara da çağrı yaparak, “Toprağınızı kesinlikle satmayın. Alabiliyorsanız alın. İleri de size büyük paralar teklif edecekler. Bu yüzden topraklarınızı sakın satmayın” ifadelerini kullandı.