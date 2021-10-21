Ekonomist Cüneyt Paksoy’dan bomba altın açıklaması

Milyonlarca insan altın ve gram altın fiyatlarındaki son durumu takip ediyor. Altın fiyatları 21 Ekim Perşembe günü ons altının etkisiyle hafif yükseliş seyrini devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta dolar kurundaki çıkışlar ons altının yükselişini ve iç piyasadaki altın türlerinin yönünü yukarı çevirdi.

Ons altının bin 782 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki altın fiyatları da bu oranlarda dengelendi. Peki, hangi altın türü ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda 525 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 530 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 800 liranın üzerindeki konumunu korurken 860 liradan alınıyor. 21 Ekim’de çeyrek altının satış fiyatı ise 873 TL.

Ekonomist Cüneyt Paksoy Akit Tv’de piyasadaki hareketliliğe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ‘Bizim için önemli bir gün Merkez Bankası’nın kararı yankılanacak’ diyen Paksoy, 'Bizim için önemli bir gün Merkez Bankası’nın kararı yankılanacak. Piyasada genel dağılım var. Bir faiz indiriminin daha fiyatlanacağı yönünde. Dolar TL dün aşağı yönlü hareket geliştirdi. 9.37’leri görmüştük 9.20’lere kadar bir hareket tekrar 9.20’lerde yukarı yönlü bir hareket Merkez Bankası kararı öncesi...' dedi.

Paksoy altın ile ilgili şunları söyledi:

Altında sıkışma devam ediyor. 1780 ons altın. Gram altın bir miktar gevşedi. Dolar TL’deki aşağı yönlü hareketten sonra gram altında 530’lar 540’lar teknik değişik. Oranın geçilmesi yukarıda 550 ve üzeri seviyeleri gösterir ama bunun için ons altının yukarı gitmesi önemli. Kur sabit kalsa bile dolar TL üzerinde gram altında hareketlilik devam edebilir. Yine de şunu net olarak söylemek istiyorum kısa vadede stabilize düşük seviyelerden belir bir seviyeye çıktıkça 5 üzerinde 535 ve devamında satım yönünde realize olsa da işlemler uzun vadede altın tutumu önemli.