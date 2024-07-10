  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Ekmeklerin üzeri neden çizilir? Bakın ne işe yarıyor
Sağlık

Ekmeklerin üzeri neden çizilir? Bakın ne işe yarıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-10 10:56:27 - 2024-07-10 10:56:27
Ekmeklerin üzeri neden çizilir? Bakın ne işe yarıyor

Beyaz ekmeği ortasından bölen çizginin atılmasının bir anlamı varmış! Bakın ne işe yarıyor...

Ekmek denilince herkesin aklında benzer bir görüntü oluşur.

Çıtır görüntüsü olan ekmek ortadan geçen bir çizik ile pişer. Bu çizik çok alışılmış bir görüntü olsa da tesadüfen yapılmış değil.

Boydan boya atılan çiziğin hep böyle olduğu sanılsa da bir amacı var.

Peki, ekmeklere neden çizik atılır? İşte sebebi...

Çizikler, ekmek pişerken hamurdan çıkan buharın kolayca dışarı çıkmasını sağlar. Bu, ekmeğin daha iyi kabarmasına ve iç kısmının daha iyi pişmesine yardımcı olur.

Çizik atılmadığında, ekmek rastgele yerlerinden çatlayabilir ve bu da şeklinin bozulmasına neden olabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geleneksel ve zanaatkar fırıncılar, ekmeklerine karakteristik ve özgün bir görünüm kazandırmak için farklı desenler ve çizik teknikleri kullanırlar.

Çiziklerin olduğu yerlerde ekmek kabuğu daha ince olabilir, bu da ekmeğin çıtırlığını artırabilir.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için motosikletle kuzey kutup dairesine yola çıktı
İklim değişikliğine dikkat çekmek için motosikletle kuzey kutup dairesine yola çıktı

Yaşam

İklim değişikliğine dikkat çekmek için motosikletle kuzey kutup dairesine yola çıktı

50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı
50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Yaşam

50 yıldır 20 metrekarede ekmek savaşı

Beyaz ekmek yerine geçiyor! Gaz ve şişkinliği ortadan kaldırıp karnı dümdüz yapacak!
Beyaz ekmek yerine geçiyor! Gaz ve şişkinliği ortadan kaldırıp karnı dümdüz yapacak!

Kadın - Aile

Beyaz ekmek yerine geçiyor! Gaz ve şişkinliği ortadan kaldırıp karnı dümdüz yapacak!

Bu mesleği yapmak kolay değil! 100 derecelik ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor
Bu mesleği yapmak kolay değil! 100 derecelik ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor

Yaşam

Bu mesleği yapmak kolay değil! 100 derecelik ateşin karşısında ekmek parası kazanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23