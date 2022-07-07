Ekmek zamlandı mı? Ankara'da ekmek ne kadar?

Asgari ücrete ara zam gelmesinin ardıdan başta emek olmak üzere gıda ürünlerine zam gelmeye başladı. Artan maliyetlerden dolayı fırıncılar ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı arttı. Peki Ankara’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ekmek Ankara’da ne kadar? 200 gram ekmek fiyatı ne kadar oldu?