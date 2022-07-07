Ekmek zamlandı mı? Ankara'da ekmek ne kadar?
Asgari ücrete ara zam gelmesinin ardıdan başta emek olmak üzere gıda ürünlerine zam gelmeye başladı. Artan maliyetlerden dolayı fırıncılar ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı arttı. Peki Ankara’da ekmek fiyatları ne kadar oldu? Ekmek Ankara’da ne kadar? 200 gram ekmek fiyatı ne kadar oldu?
Ankara'da fırıncılar artan maliyetler nedeniyle ekmeğe zam kararı aldı. 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. Ata ekmeği 8 lira olurken, kepek Ekmek ise 6,50 liraya yükseldi. Ankaralı vatandaşlar Ankara'da ekmek fiyatlarının ne kadar olduğunu, ekmeğe ne kadar zam geldiğini merak ediyor. Ankara'da ekmeğe yapılan zamlar dünden itibaren geçerli oldu.
Ankara'da 200 gram ekmek fiyatı 4 TL olurken, ata ekmeği (çiftli ekmek) 400 gram 8 TL oldu. İşte Ankara'da güncel ekmek fiyatları listesi...