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Aktüel Ekmeğin 14 TL'ye satılması büyük tepki toplamıştı... Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu
Aktüel

Ekmeğin 14 TL'ye satılması büyük tepki toplamıştı... Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Gaziantep'te bir fırının ekmeği 14 TL'ye satması büyük tepki topladı. Olayın yaşandığı fırına giden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Ne oluyor burada?" diyerek hesap sordu. Fırıncı ise talebe yetişemedikleri için ekmeğin gramajını artırdıklarını ve bu sebeple fiyatın da arttığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 12:55:00 - 2023-02-08 12:55:55

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu. İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Ekmeği 14 liraya satıyor

Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kız çocuğu, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi.

Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti.

Belediye başkanı kontrole gitti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu gelişmelerin ardından tepkilerin odağındaki fırına gitti. Fırıncıya "Neler oluyor burada?" diyen Tahmazoğlu'na, talebe yetişmekte zorluk çekildiği için gramajın artırıldığı ve fiyatın da buna bağlı olarak yükseldiği anlatıldı.

Fırındaki vatandaşlara dönüp "Bu durum sizin için makul mü?" diyen Tahmazoğlu, gramajın kontrol edildiğini ve bir eksiklik olmadığını söyledi.

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Yorumlar

Engin

Bizüm insanız çok toleranslı ve alıyor... Camı çerçeveyi indir aşağı bakalım yapacakmı. Depremde ekmek 14 lira.... Haber yapmışsınız başkanın resmi var karaktersisizn resmi yok

Engin

Bu ülkenin sorunu fırsatçılık. Diğer konu. Herkesin kabullendiği. Talep varsa fiyat artar. Buda hırsızlıktır...maliyette bir artış yoksa talep varsa faxla satar fazla kaza ırsın.. Biz buna sürümden kazanmak derdik. Şimdi talep var geçir.
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