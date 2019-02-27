0553 313 94 23

‘Einstein’ın Beynini Yemek’adlı kitap raflarda

Diane Swanson’ın ‘Einstein’ın Beynini Yemek İyi, Kötü ve Sözde Bilim’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:08
‘Einstein’ın Beynini Yemek’adlı kitap raflarda

Diane Swanson’ın ‘Einstein’ın Beynini Yemek İyi, Kötü ve Sözde Bilim’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.


Diane Swanson, “Einstein’ın Beynini Yemek İyi, Kötü ve Sözde Bilim” kitabıyla çocuklara iyi bilimi kötü bilimden ayırt edebilmek için eğlenceli bir rehber sunuyor. Kırmızıkedi Çocuk ve Gençlik Yayınlarından çıkan kitap esprili senaryolar ve gerçek hayattan alınma etkileyici örneklerle sizi eleştirel düşünmeye teşvik ediyor.


Kötü bilimi tanımanız için ipuçları, gerçekleri olduğundan farklı gösteren haberleri fark etmeniz için fikir veriyor ve beyninizi bilim haberlerinin kafa karıştırıcı etkisinden korumanın yollarını gösteriyor.


“Zırva Zımbalayan” bilgiler, “Sıra Sizde” etkinlikleri ve esprili çizimlerle dolu Einstein’ın Beynini Yemek, güvenilir bilimin keskin zekâlı takipçisi olmanızı sağlayacak eğlenceli bir yaklaşım sunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:08
  1. bilim
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’den Hindistan ve Pakistan’a "gerilimi artırmayın" çağrısı
    1. Çin’den Hindistan ve Pakistan’a..
    2. Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili..
    3. Fenerbahçe'nin yıldızı Hasan Ali..
    4. Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle 4..
    5. Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı..
    6. Cemrenin suya düşmesini ateş yakarak..
    7. Samsun’da tanzim satış başladı
    8. Savaş resmen başladı! Ülkeler tarafını..
    9. GRAFİKLİ - Küçük Leyla size her gece..
    10. Coca-Cola'dan Altın Renkli Kapak..
    11. Fiat Panda City Cross Türkiye'de
    12. Türk porselenini 128 yıldır dünyaya..
    13. Çağatay Akman, Nissara AVM’de..
    14. İlkbahar-yaz sezonunun koleksiyonları..
    15. AFAD ve olay yeri inceleme, vidanjörde..
    16. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlere destek
    17. Altın fiyatları
    18. (Özel) Bu köyün kadınları bir örnek..
    19. Wirecard ve Beşiktaş JK’den yeni mobil..
    20. FETÖ'nün kripto yapılanmasında 48..
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...
    Ünlü anketçi açıkladı: Bir değil, iki parti kurulacak! Liderleri de...

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    ABD'nin derdi belli oldu! Mehmetçik'i sokmayacak
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor