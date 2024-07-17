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Aktüel Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!
Aktüel

Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:51:00 -
Ehliyette yeni dönem: Yaş sınırlaması geldi! Artık trafiğe çıkamayacaklar!

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Yaş sınırlaması geldi.

Ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Yaş sınırlaması geldi.

Ehliyet sahibi vatandaşları ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. 21 Haziran 2024'ten itibaren, yeni yaş sınırları ve ehliyet yenileme süreleri uygulamaya girdi.

69 YAŞ SINIRI

Yapılan değişiklikle 69 yaşını dolduran ve ticari taşıma yapan sürücüler trafiğe çıkamayacaklar. Bu kural, 31 Aralık 2024'e kadar geçici olarak 69 yaşına yükseltilmişti, fakat bu tarih itibarıyla sona erdi.

80 YAŞ ÜSTÜ

80 yaş ve üzeri sürücüler için ehliyet yenileme süresi 2 yıla düşürüldü.

65 yaşını dolduran sürücüler için ehliyet yenileme süresi 3 yılda bir olarak kalıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz günlerde de Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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