Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil önce yayaya sonra direğe çarptı
Karabük'te ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil, önce yayaya ardından elektrik direğine çarptı.
Karabük'te ehliyetsiz sürücü yönetimindeki otomobil, önce yayaya ardından elektrik direğine çarptı.
E.K.K. idaresindeki 78 AAD 042 plakalı otomobil, Aydınlıkevler Mahallesi Yıldız Caddesi'nde R.P.ye çarptıktan sonra, elektrik direğine çarparak durabildi.
Kazada sürücü E.K.K. ve yaya R.P. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü E.K.K'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.