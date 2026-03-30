Ehliyet sınavından kalınca komisyon üyesini döven baba oğul tutuklandı
İstanbul Silivri’de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı ile babası, sınav komisyon üyesine saldırdı. Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Direksiyon sınavına giren sürücü adayı, yeterli puanı alamayarak sınavdan kaldı. Bunun üzerine aday ile babası ve komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü adayı ile babasının komisyon üyesine "Sizin Allah'ınız yok mu" diyerek saldırdığı görüldü. Aldığı darbelerle yere yığılan komisyon üyesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.