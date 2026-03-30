  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özgür Özel ile Özkan Yalım çok yakın kankalar! Gazeteci Levent Gültekin’den Özgür Özel’e Sert Eleştiriler Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın kirli çarkı: Valizdeki detay yeni skandalı ele verdi KKTC’den GKRY'e NATO mesajı: Rüya görmeye devam edebilirler Etimesgut'a zimmet operasyonuna vatandaşların yorumu: Adam ayık gezmiyor ki! CHP’li belediye başkanları arasında sevgili değişimi! Barış Yarkadaş’tan zehir zemberek açıklamalar: CHP ahlaki üstünlüğünü kaybetti Moskova Büyükelçiliği çalışanı diplomat istİhbarat elemanı çıktı İngiliz casusa Rus tekmesi İstanbul böyle zulüm görmedi: Metro alt geçidini su bastı! İstanbul’da bankaya soygun girişimi! Silahlı şüpheli kaçtı İstanbul Valiliği bütün Türkiye'yi sevindirdi: Şehit polis kalp masajıyla hayata döndürüldü Uşak Belediye başkanının evindeki gizemli kasalar: O telefonlarda ne saklıyorsunuz?
Gündem Ehliyet sınavından kalınca komisyon üyesini döven baba oğul tutuklandı
Gündem

Ehliyet sınavından kalınca komisyon üyesini döven baba oğul tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ehliyet sınavından kalınca komisyon üyesini döven baba oğul tutuklandı

İstanbul Silivri’de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı ile babası, sınav komisyon üyesine saldırdı. Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Direksiyon sınavına giren sürücü adayı, yeterli puanı alamayarak sınavdan kaldı. Bunun üzerine aday ile babası ve komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü adayı ile babasının komisyon üyesine "Sizin Allah'ınız yok mu" diyerek saldırdığı görüldü. Aldığı darbelerle yere yığılan komisyon üyesi, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan baba ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23