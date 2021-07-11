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Aktüel

Eğlence yapayım derken yangın çıkardılar

Bursa’da bir düğün salonun önünde atılan havai fişekler yangına sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 13:21:00 - 2021-07-11 13:22:02

Olay Bursa’da akşam saatlerinde Yunuseli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir düğün salonunun önünde bulunan çalılık alanda meydana geldi. İddiaya göre yanlış atılan havai fişekler yüzünden çalılık alanda yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar İtfaiye ve Polis ekiplerine bilgi verdi. Bölgeye gelen iftaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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