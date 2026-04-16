Eğitime katılmamak fesih sebebidir (İş kanunu 18. Madde)

İşte Nasuh Boztepe'nin o yayımladığı video;

İşveren eğitimi düzenlemek, çalışanda katılmak zorundadır.

Yıllarca iş kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerle iş sağlığı ve güvenliği sağlanmaya çalışıldı.

2012 yılında devrim niteliğinde 6331 sayılı müstakil bir İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve buna bağlı olarak yönetmelikler çıkartıldı.

Bazı yönetmelikler birkaç defa güncellendi. En son 2 Nisan tarihinde Eğitim Yönetmeliği yeniden yayınlandı.

Mevzuatlar hazırlanırken saha uygulamalarını da dikkate almak gerekir. Teori ve pratik beraber değerlendirilmelidir.

En son çıkan eğitim Yönetmeliğinde işbaşı eğitimi en az 2 saat olmalı, der.

Çalışanın yapacağı işi, varsa kullanacağı iş ekipmanını, çalışma ortamından kaynaklanan riskleri, iş yerine özgü İSG tedbirlerini içeren konularda uygulamalı ve yüz yüze olarak verilmelidir.

İşverenlerin %80’i İSG ye gereken önem ve değeri vermemektedir. İSG ye yapılan yatırımı bir angarya ve lüzumsuz bir harcama olarak görmektedir. Müstesnaları tenzih ederim.

Bir OSGB ile sözleşme yapmak veya uzman atamakla İSG ile ilgili bütün sorumluluklardan kurtulduğunu düşünmektedir.

8-12-16 saatlik eğitimin fazla olduğunu, sıkıştırılmış eğitim verilmesini, işin aksatılmamasını istemektedirler.

Bazı işyerleri için bu eğitimler fazladır. Büyük işyerleri için de azdır. İhtiyaca göre eğitim yapılmalıdır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli iş yerlerinde az çalışan varsa, İSG Kâtipte kişi başı ayrılan süre eğitime bile yetmiyor. Burada yeniden düzenleme yapılmalıdır.

Kısmi süreli hizmet veren bir uzmanın 20 iş yerine atamasının yapıldığını düşünürsek; zaman ve fiziksel olarak bu imkansızdır. Evrak üzerinde yapılmış gibi gösterilen, ancak fiilen verilemeyen eğitimler, bir nevi görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtekarlık ve aldatmacadır.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi, iş ekipmanlarının kullanımını, kimyasallarla çalışmayı bilemeyebilir.

Mesela torna, freze, matkap, pres, enjeksiyon, lift, forklift, kaynak vs. gibi spesifik cihazları kullanmayı bilmek zorunda değildir. Kaldı ki İSG Okulları, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine bu ekipmanlar anlatılmamaktadır. Tehlikeyi bilmeyen tedbir alabilir mi?

YÖK bilgisiz, belge veren kurum olmuştur. Bu hususta ivedilikle çalışma yapılmalıdır.

Belgeli, bilgisiz uzman ordusuyla, vurdum duymaz işverenlerle iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenemez.

Uzmanlarda mesleki ihtisaslaşma olmalıdır.

İş güvenliği uzmanı rehberdir. Müşavirdir. Kanunda bu belirtilmiştir. Operasyonel sorumlu olmamalıdır.

