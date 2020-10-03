Egeli firmalar, çalışmalarının meyvelerini topluyorlar

Firmalar, bu çalışmalar sayesinde ihracatlarını yüzde 8 arttırmayı başardılar. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Egeli şirketlerin pandemi dönemini verimli geçirdiklerini belirtti. Ege İhracatçılar Birliği (EİB) üyelerince atılan adımların meyvelerini verdiğini, yaz aylarında ihracatın yüzde 8 artarak 3 milyar 229 milyon doları bulduğunu ifade etti.



Toparlanma sürecek



EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de ihracat artışının eylül ayında devam ettiğine dikkat çekti. Eskinazi, “2020’nin dördüncü çeyreğinde pandemi nedeniyle dünya genelinde ikinci dalga yaşanmadığı takdirde ihracatımızdaki toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz. Dördüncü çeyrekte yakalayacağımız ivmeyle ihracatta 2019’da gerçekleştirdiğimiz 13.3 milyar dolar ihracat rakamını yakalayacağımızı hatta geçeceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.



Gelecek tarımda



Bünyelerinde bulunan 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesinin tarım ürünleri ihraç ettiğinin altını çizen Eskinazi, şunları söyledi:

“2020 yılının ilk 8 ayında tarım ürünleri ihracatımız yüzde 5 artarak 3 milyar 24 milyon dolardan 3 milyar 171 milyon dolara yükseldi. Tarım ürünleri ihracatında son bir yıllık dönemde ise 5 milyar 70 milyon dolara ulaştık. Umuyoruz, ileride devreye girecek tarım ihtisas organize sanayi bölgeleri (OSB) sayesinde yıllık 5 milyar dolar seviyesindeki tarım ürünleri ihracatımızın orta vadede 10 milyar dolara çıkacak. Ege Bölgesi’nde bu potansiyel var.”