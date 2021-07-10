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Ege sahilinde endişelendiren görüntü! Akıllara müsilaj geldi ancak...
Aktüel Ege sahilinde endişelendiren görüntü! Akıllara müsilaj geldi ancak...
Aktüel

Ege sahilinde endişelendiren görüntü! Akıllara müsilaj geldi ancak...

Muğla'nın Datça ilçesinin mavi bayraklı Kumluk Plajı’nda deniz yüzeyinin görüntüsü endişeye neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 20:34:00 -
Ege sahilinde endişelendiren görüntü! Akıllara müsilaj geldi ancak...

İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki yağmur suyu drenaj kanalından görgü tanıklarının ifadelerine göre, saat 11.30 sıralarında yaklaşık 15 dakika süreyle akan yağ ve deterjan karışımı atık, Kumluk Plajı’ndaki sahile yayıldı. Bu atık, uzun süre süre deniz yüzeyinde kaldı. Görüntü akıllara müsilajı getirirken, plajdaki turistler ve ilçe sakinleri endişelendi.

Vatandaşlardan 53 yaşındaki Altuğ Döker, Datça'ya bu görüntülerin hiç yakışmadığını belirterek, "Atığı gören, nereden geldiğini anlamayınca deniz salyası sanıyor. Bu bölgedeki işletmeleri suçlamak istemiyorum ancak bunu yapan Datça'ya ihanet ediyor. Turizmin en işlek olduğu dönemde bu görüntüler insanı üzüyor. Bunu yapanlara yazıklar olsun" dedi.

Datça Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilisi Gıda Mühendisi İlke Curacı, son 1 aydır benzer şikayetlerin kendilerine ulaştığını belirtti. Curacı, "Konuyu araştırıyoruz. Yağmur suyu kanalına karışan atıkların kaynağını tespit için denetimler yapıyoruz. Olayın, bazı işyerlerinden boşaltıldığı ihtimalini değerlendiriyoruz. Deniz salyası benzetmesine de yol açan bu olayı yapanlar, Datça'ya zarar veriyorlar. Umarım bir daha tekrarlanmaz" diye konuştu.

Kumluk plajında yaklaşık iki saat deniz yüzeyinde kalan atık, Datça Belediyesi temizlik ekiplerince yüzeyden toplandı.

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