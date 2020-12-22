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Aktüel "Efsane tank"ın şoförü, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

"Efsane tank"ın şoförü, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:57:01 -
"Efsane tank"ın şoförü, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

VAN (AA) - Kıbrıs Barış Harekatı'nda Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyip düşman tahkimatını püskürterek "efsaneleşen" tankın şoförü Abdulkadir Kurt, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde hayatını sürdüren Kurt, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Kurt, yaşam kategorisinde Ali ihsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler" ve Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden futbol sahası" fotoğraflarına oy verdi.

Van'daki çığ felaketiyle ilgili fotoğrafı ilk gördüğü zaman çok duygulandığını belirten Kurt, "Çığ günü yaşananları, askerlerimizi gördüğümde çok farklı duygulara kapıldım. Onlar bizim Mehmetçiğimiz, ciğerimizdir. Diğer fotoğrafların hepsi de büyük anlamlar içeriyor. Çok güzel fotoğraflar var. Emeği geçenleri kutluyorum. Anadolu Ajansı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

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