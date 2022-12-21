Efendimiz'e (sav) dinsizce hakaret eden Uğur Kutay hakkında suç duyurusu! Tam bin 680 kişinin imza attı
Müdafa-i İslam Hareketi üyesi bin 680 kişi, YTÜ Öğretim Üyesi ve Birgün gazetesi yazarı Uğur Kutay'ın Efendimiz'e (sav) yönelik çirkin sözleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Birgün yazarı Uğur Kutay'ın Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (sav) yönelik çirkin sözlerine tepkiler dinmiyor.
Müdafa-i İslam Hareketi bin 680 kişinin imzası ile, Kutay hakkında Çağlayan Adalet Sarayı'nda suç duyurusunda bulunuldu.
Yeniçağ Gazetesi Haber Müdürü Fatih Ergin için de başvuru yapıldı!
Suç duyurusunun ardından adliye önünde açıklamada bulunan Müdafa-i İslam Hareketi Başkanı Erdem Özveren, "Çağlayan Adliyesinde Efendimize (sav) hakaretlerde bulunan Uğur Kutay isimli ahlaksız ve Kur'ân muhafızı hafızlarımıza hakaret eden Fatih Ergin için suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurusuna imza veren hanım ve erkek kardeşlerimizden Rabbim razı olsun." dedi.