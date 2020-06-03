Edremit Belediyesinden ‘Edremit Sahil Parkı Dökülüyor’ haberine açıklama

Van’ın Edremit Belediyesi, basında çıkan ‘Edremit Sahil Parkı Dökülüyor’ haberiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamada, “Belediye başkanlığımız ile ilgili Van’da yayın yapan bir gazetenin dünkü sayısında yayımlanan ve Gebze Su Sporları önünde bulunan park ile alakalı ‘Edremit Sahil Parkı Dökülüyor’ başlıklı haber nedeniyle belediyemizce açıklama yapma gereği duyulmuştur. Haberde bahse konu olan parkın belediyemize ait olduğu ve bu anlamda bakımının yapılmadığı konusunda belediyemiz zan altında bırakılmıştır. Söz konusu ana arterde bulunan park belediyemiz yetkisi dışında olduğu gibi, (Van-Tatvan karayolları üzerinde olup) Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tasarrufundadır. Parkın, belediyemize devredilmesi durumunda ise tüm bakım ve onarım işlemleri ivedilikle gerçekleştirilecektir. Öte yandan belediye başkanlığımız yetkisinde bulunan tüm parklarımız kısıtlı imkanlara rağmen 7/24 gözetimimiz altında tutularak, gerekli bakım onarımları da sürekli yapılmaktadır. Haberde her ne kadar bu parkın belediyemize devredildiği belirtilmişse de bu haber asılsızdır. Söz konusu yer belediyemize devredilmemiştir. Ayrıca; haberin asılsız kaynaklarla araştırılmadan sorulmadan belediyemizi yıpratmak amaçlı olduğu aşikardır. Belediyemiz gerek park ve bahçelerini, gerekse diğer işlerini yoğun bir çaba ve titizlikle yürütmektedir” denildi.