Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent ve Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamza Al atandı.

Peki, Prof. Dr. Edibe Sözen kimdir?

Edibe Sözen kimdir? Maltepe Üniversitesi rektörü kim?

Prof. Dr. Edibe Sözen 1961 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. Sözen, 1982 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “Uluslararası İlişkiler” bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi, “Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme” bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Post-doktorasını 1991-1993 arasında Wisconsin Üniversitesi 25 Ocak 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. “Communications Arts” bölümünde yaptı; “honorary fellow" statüsüyle sosyal temsiller teorisi" ve "insan iletişimi" konularında çalıştı. Doçentliğini (1994)“Uygulamalı Sosyoloji” alanında aldı. İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi'nde (1985-2007) öğretim üyesi olarak görev yaptı. Beşeri bilimlerde yöntem, kimlik, kültürlerarası iletişim konularında çalıştı AA (Anadolu Ajansı)Yönetim Kurulu’nda ve Basın İlan Kurumu “tarafsızlar” grubunda (2003-2006) yer aldı. Arter Ajansta (2003-2007) iletişim danışmanı olarak siyasi seçim kampanyaları çalışmalarında bulundu. Kent çalışmalarında, Genar Araştırma Şirketinde, danışmanlık yaptı. Ak Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan yardımcısı (2006-2009) olarak aktif siyasi hayata katıldı. AK Parti’den, 2007 Genel Seçimlerinde 23.Dönem İstanbul milletvekili seçildi. Ak Parti MKYK’sında siyasi çalışmalarına devam etti (2006-2017). Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde tam zamanlı (2012) çalışmaya başladı, 2017 yılına kadar rektör danışmanlığı ve rektör yardımcılığı görevlerinde bulundu; aynı üniversiteye 2019 yılında Rektör atandı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi ve Basın İlan Kurulu Yönetim Kurulu Üyesidir.