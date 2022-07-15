Eczaneler bugün açık mı kapalı mı? 15 Temmuz Cuma eczaneler nöbetçi olarak mı çalışıyor?

15 Temmuz 2022 Cuma günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ülke genelinde resmi tatil olacak. Kamu kurumlarının kapalı olacağı günde hastane ve eczane gibi sağlık kuruluşlarının nasıl hizmet vereceği araştırılmaya devam ediyor.

Eczaneler bugün (15 Temmuz) açık mı?

Eczaneler ise resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü hizmet veriyorlar. Her mahallede nüfusa göre en az 1 nöbetçi eczane yer alıyor. Size en yakın eczaneye giderek nöbetçi eczaneyi öğrenebilirsiniz. 15 Temmuz Cuma günü nöbetçi eczane usulü çalışacak olan eczaneler cumartesi günü ise normal çalışma düzenine dönecek.