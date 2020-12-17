Ebubekir Sofuoğlu kimdir, nerelidir? Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu mesleği ne?

Ebubekir Sofuoğlu, Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe, 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi. İşte Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun hayatı, özgeçmişi.

Ebubekir Sofuoğlu kimdir?

Ebubekir Sofuoğlu, 1968 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1992 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Tarih bölümünde bitirdi. Ebubekir Sofuoğlu, 1994 yılında Yüksek Lisansını 'Genel Olarak ve Nizâm-ı Cedit Dönemi İtibariyle Osmanlı Sosyal Düzeni' (Sosyal Siyaset Anabilim Dalı) tezi ile İstanbul Üniversitesi'nde yapıp, 1998 yılında 'Yeniden Yapılanma Sürecinde Islahatların Yeri ve I. Meşrutiyet' (Sosyoloji) tezi ile doktorasını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı.

Hendek Meslek Yüksek Okulunda 2004 yılında yardımcı doçentliğe, 2008 yılında doçentliğe yükselen Sofuoğlu, 2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi. İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilmektedir.

Çalışmaları nedeniyle çeşitli kuruluşlar tarafından kendisine teşekkür belgeleri verildi. Ülke TV'de Turgay Güler tarafından hazırlanan Sıradışı Programı ile A Haber, ATV, Kanal 24, Akit TV gibi pek çok kanala onlarca kez misafir oldu. Pek çok gazeteye görüş verdi.

2009 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçiş yaptı ve 2013 yılında profesörlüğe yükseldi. İngilizce, Rusça, Arapça, Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça bilmektedir. Asiye Sofuoğlu ile evli olup, Mahmut Esat, Seyyid Emre, Yusuf adında üç çocuk babasıdır.

Ebubekir Sofuoğlu’nun aldığı ödüler

Macaristan’ın Ankara Büyükelçiliği’nce Verilen Özel Ödül(2002).

Macaristan Büyükelçiliği Kültür Ateşesi tarafından verilen teşekkür belgesi(2002)

Toplumsal Tarih Dergisinde Yayınlanan Yazının Kapak Olması Nedeniyle Sakarya Üniversitesi’nce Verilen Ödül, 2004

Ebubekir Sofuoğlu’nun eserleri

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Osmanlı Devletinde Islahatların Yeri ve I. Meşrutiyet (2004), Belgelerle Kosova'da Osmanlı Asırları (2006), Kosova'nın Çanakkale Kahramanları (2007), Belediye ve İnsan (2007), Belediye ve İnsan (2007), 1851-1912 Arası Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kosova'da Osmanlı İdaresi (2007).

DERLEME: Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler - Gora Abidesi (2007). KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (11. cilt, 2009