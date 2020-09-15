ebebek, anne ve bebek ürünleri satışı yapan hem online hem de perakende mağazaları bulunan bir markadır. Yeni bebeği olan Halil Erdoğmuş’un bebek bakımıyla ilgili bilgi edinmek için araştırmaları sonucunda kurduğu bebek.com, 2001 yılından itibaren anne-babalara ve anne baba adaylarına hizmet vermektedir.

Ebebek'in sahibi kimdir?

Çok ortaklı bir yapıya sahip olan ebebek'te Mustafa Topbaş, Muhammed Topbaş ,Musa Topbaş ve firma kurucusu aynı zamanda genel müdürü Halil Erdoğmuş ortaklığında olan bir markadır.

Ebebek ödeme seçenekleri nelerdir?

Ebebek taksit imkanı sunuyor, aynı zamanda alışverişlerini taksitlendirirken de vade farkı uygulamamaktadır. Genellikle kullanılan tüm kartlara taksit imkanı ve kredi kartında biriken puanlar ile ödeme imkanı sağlamaktadır.

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Ebebek ürünlerinde iade süresi ne kadardır?

Ebebek mağazası online sitesinden alınan ürünün iade süresi 14 gündür. Mağazadan alınan ürünün iade süresi ise 7 gün olmaktadır.

Ebebek ürünlerinde değişim süresi ne kadardır?

Ebebek Tekstil ve güneş yaz ürünlerinde değişim süresi 30 gündür.

Bebek bezi ve mamalarda değişim süresi 30 gündür.

Diğer ürünlerde değişim süresi 90 gündür.

Ebebek Mağaza ve internet ürünleri değişim süresi aynıdır.

Ebebek sipariş iptali nasıl yapılır?

Ebebek’ten yaptığınız alışverişinizde siparişinizi kargoya verilmeden once iptal etmek isterseniz üyeliğinize giriş yapmalısınız. Sistem üzerinde bulunan “Siparişlerim” bölümünden “Sipariş detayı “ kısmından iptal işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sipariş iptal işlemi “Sipariş Alındı” konumunda olan siparişler için geçerlidir. Siparişiniz “Hazırlanıyor” konumundayken ise siparişiniz iptal edilememektedir.

Kargo tarafınıza ulaştıktan sonra üyelikten iade formunu doldurarak iade için gönderim yapabilirsiniz.

Ebebek değişim veya iade ürünü nasıl gönderilir?

Ebebek alışverişiniz elinize ulaştıktan sonra memnun kalmadığınız durumda hızlı iade sistemi ile 5 adımda ürünü iade edebilirsiniz. Üstelik kargo firmasını aramanıza gerek kalmadan iade paketiniz adresinizden alınır.

Ebebek değişim/iade talebi nasıl yapılır?

Ebebek sistemine giriş yaptıktan sonra Siparişlerim” sayfasını açın.

Değişim / iade talebinde bulunmak istediğiniz sipariş için “İşlemlerim” seçeneğini tıklayın.

Değişim / İade etmek istediğiniz ürünleri seçin ve formu doldurun.

Değişim / iade edilecek ürünü taşıma esnasında zarar görmeyecek şekilde paketleyerek adresinize gelen UPS kargo kuryesine teslim edin.

Değişim / iade işlemlerinizi ilgili siparişiniz içinde yer alan “İadem nerede” seçeneği ile gönderdiriğini ürünü takip edebilirsiniz.

Ebebek müşteri hizmetleri telefon numarası nedir?

Ebebek müşteri hizmetleri telefon numarası 0 216 325 11 11’dir. Ebebek müşteri hizmetleri yoğunluğa göre sırasıyla aramalara yanıt vermektedir.

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