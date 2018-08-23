E-Ticaret firmaları bayram ediyor
Kurban Bayramı döneminde online ürün ve hizmet alım satımı arttı, e-ticaret firmaları da kârlarına kâr kattı.23 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, satışlarını yüzde 126 arttırdıklarını ifade etti. Erturan, en çok rağbet edilen ürünleri de derin dondurucu, kıyma makinesi ve mutfak gereçleri olarak sıraladı.
200-250 TL’LİK SEPET TUTARI
n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak ise oto lastiği talebinin arttığına dikkat çekti. Koçak, seyahat hazırlıklarını online yapan kullanıcıların Ağustos’un ilk haftalarında 5 bin beş yüz adede yakın oto lastiği aldığının altını çizerek, “Ortalama 200 ile 250 lira arasında değişen bir sepet tutarı kaydettik” diye konuştu.
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