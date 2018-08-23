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E-Ticaret firmaları bayram ediyor

Kurban Bayramı döneminde online ürün ve hizmet alım satımı arttı, e-ticaret firmaları da kârlarına kâr kattı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
E-Ticaret firmaları bayram ediyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, satışlarını yüzde 126 arttırdıklarını ifade etti. Erturan, en çok rağbet edilen ürünleri de derin dondurucu, kıyma makinesi ve mutfak gereçleri olarak sıraladı.

200-250 TL’LİK SEPET TUTARI  

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak ise oto lastiği talebinin arttığına dikkat çekti. Koçak, seyahat hazırlıklarını online yapan kullanıcıların Ağustos’un ilk haftalarında 5 bin beş yüz adede yakın oto lastiği aldığının altını çizerek, “Ortalama 200 ile 250 lira arasında değişen bir sepet tutarı kaydettik” diye konuştu. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 11:40
  1. hepsiburada
  2. n11.com

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