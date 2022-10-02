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Aktüel E-tebligat sayesinde 76.572 ağaç kesilmekten kurtuldu
Aktüel

E-tebligat sayesinde 76.572 ağaç kesilmekten kurtuldu

Adalet Bakanlığının 2015 yılında hizmete sunduğu e-tebligat sistemi, milyonlarca tebligatın kağıt kullanılmadan yapılmasını sağladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-02 10:59:00 -
E-tebligat sayesinde 76.572 ağaç kesilmekten kurtuldu

Uygulamanın sağladığı faydalar üzerine bakanlık, uygulamayı 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı ihtiyari olarak kullanabiliyor. E-tebligat hak kayıpları önlerken, vatandaşın cezai işleme maruz kalmasını da engelliyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT’ye yapılıyor. Ugulamayla bugüne kadar 76 bin 572 yetişkin ağaç kesilmekten kurtarıldı. Uygulama sayesinde bakanlığın internet sitesinde üzerinden yapılan sürekli güncellemeye göre, uygulamanın başladığı tarihten günümüze, 128 milyon 693 bin 104 tebligat gönderilirken, bu tebligatlarda kullanılacak 4 milyon 504 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

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