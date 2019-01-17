E-spor zirvesi, Esports.con İstanbul'da yapıldı





İSTANBUL (AA) - Elektronik spor (e-spor) oyuncuları, markalar ve yayıncılar, e-spor zirvesi Esports.con'da bir araya geldi.

Demirören İstiklal'deki Nonstop Zula E-spor Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye Türkiye E-spor Federasyonu (TESFED) Başkanı Alper Afşin Özdemir, 1907 Fenerbahçe Takım Başkanı Sina Afra, Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ve spor yorumcuları Okay Karacan ile Kaan Kural katıldı.

Organizasyonda açıklamalarda bulunan TESFED Başkanı Özdemir, e-sporun 2000'li yıllardan itibaren hayatımıza girdiğini belirterek, "Özellikle son 4-5 yılda e-spor farkındalığı artmış durumdu. Yapılan yatırımlar ve yetiştirilen e-sporcular, reklamlar ve yayıncılar sayesinde e-spor çok farklı noktaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu duruma cevaben e-spor federasyonunu kurdu. E-spor, futbol, basketbol ve voleyboldan farklıdır. E-spor zaten bu branşları dijital oyunlarıyla içinde barındırıyor. E-spor henüz yürüme aşamasında ama zamanla daha da çok gelişecek. Federasyon olarak çağa ayak uydurup, e-sporu büyüteceğiz." diye konuştu.

Sina Afra, e-sporun 3-4 sene sonra daha tanınır olacağını vurgulayarak, "Fenerbahçe olarak gençlerin olduğu yerde olmak istiyoruz. Eskiden futbol maçları için bilet kuyrukları olurdu ancak şimdi e-spor finallerinde aynı heyecan yaşanıyor. Gençler fanatizmden dolayı e-spora kayıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın 8 farklı e-spor takımı olduğunu kaydeden Umut Kutlu, "Beşiktaş'ı global bir spor markası yapmak için Asya ülkelerine yatırımlar yapıyoruz. Çünkü bu ülkelerde e-spor çok yaygın. Bu yüzden biz de bu branşa yöneldik." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ise şunları aktardı:

"E-spor, Galatasaray'ın gençlere inmesinin en kolay yolu. E-spora yaptığımız yatırımlar, gelecekte Galatasaray taraftarını oluşturacak. O yüzden Galatasaray olarak e-spora ciddi yatırım yapıyoruz. E-spor branşının önümüzdeki yıllarda futboldan sonra en popüler branş olacağını düşünüyorum."