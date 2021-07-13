E-Devlet kapısı üzerinden 2021 yılının ilk 6 ayında 43 milyon işlem gerçekleşti

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu E-Devlet üzerinden 2020 yılında ve 2021 yılının ilk altı ayında yapılan işlemlere dair verileri paylaştı. Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, e-Devlet Kapısı üzerinden; 2020 yılında 71 milyon 894 bin 662 işlem yapıldığını 2021 yılının ilk altı ayında ise 43 milyon 103 bin 554 işlem yapıldığını duyurdu.

E-Devlet üzerinden yapılan en çok sorgulamalar ise 13 milyon 15 bin 911 ile Alt-Üst Soy Bilgisi olurken ikinci sırada 11 milyon 410 bin 506 sorgulama ile Barkodlu Yerleşim yeri araması yapıldı. Üçüncü sırada ise 2 milyon 966 bin 409 sorgulama ile 3’ü Bir Yerde Sorgulama’sı yer aldı.