e bordro ne zaman yayınlanır 2022 temmuz?
e-bordro nede yayınlanmadı? Temmuz ayı maaş bordrosu ne zaman yayınlanacak? Asgari ücrete ile memur ve emekli maaşlarına zam yapıldı. Özellikle de kamu çalışanların e bordro temmuz sorgulaması yapıyor. E-bordro, Temmuz ayında yapılan enflasyon farkının ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Özellikle öğretmenler e bordro sorgulaması yaparak maaşlarına ilişkin detayları öğrenmek istemekte. E-bordro ne zaman yayınlanacak?”, “Temmuz ayı maaş bordrosu neden yayınlanmadı?”, “Yüzde 2,5’luk zam eksik mi yatacak?” sorularına cevap aramaya başladı.
Kurban Bayramı nedeniyle 8 Temmuzda hesaplara yatırılacağı bildirilen maaşların ne kadar olacağını merak eden öğretmenler, Temmuz ayı maaş bordrolarını görüntülemek istiyor.
e-bordro neden yayınlanmadı?
Memurların gözü temmuz ayı maaş bordrosuna çevrilmiş durumda ancak henüz e-bordro yayınlanmadı. Bordrolarına erişemeyen çalışanlar , e-bordro ne zaman yayınlanır, sorusuna yanıt bulmaya çalışırken, normal koşullarda e-bordrolar maaş ödemelerinin bir gün öncesinde erişime açılıyor.
Temmuz ayı e-bordroların kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuz ayı memur maaşlarının hesaplara zamlı yatacağını duyurmuştu. Erdoğan açıklamasında, "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek." ifadelerini kullanırken, memurlar e-bordrolara bakarak maaşlarındaki farkı öğrenmek istiyor.
Bordro nedir?
Maaş bordroları, çalışanların kazançlarının kanıtı olarak sunulan resmi belgelerdir. İşçilerin çalıştığı sürece periyodik olarak düzenlenen bordrolar, ücretlerdeki ek ödemelerden kesintilere kadar pek çok bilgiyi gösterir.
Ücret bordrosu 4857 sayılı İş Kanunu’nun 37. maddesinde; “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.” şeklinde tanımlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanununa göre ücret bordrosunda bulunması gereken hususlar şunlardır:
İşçinin adı soyadı
Ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem
Fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarı
Vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintiler
Ödeme günü
İşveren imzası
Yüzde 2,5’lük zam eksik mi yattı?
Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuroğlu’nun ek zam olarak verilen yüzde 2,5’luk zammın Temmuz maaşlarına yansımadığını ifade eden paylaşımının ardından yoğun bir şekilde araştırılan konuya dair henüz net bir açıklama gelmedi. E-BORDRO GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!