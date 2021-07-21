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Aktüel Düzce'de şiddetli sağanak! Su baskınları yaşandı
Aktüel

Düzce'de şiddetli sağanak! Su baskınları yaşandı

Düzce'nin Beyköy beldesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 22:38:00 -
Düzce'de şiddetli sağanak! Su baskınları yaşandı

Düzce'nin Beyköy beldesinde, şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Beldede Uğur deresini besleyen derenin şiddetli sağanak yüzünden taşması sonucu Uğur ve Derdin köylerinde bazı evler ile araçlar zarar gördü.

Köylüler kendi imkanlarıyla evlerde biriken suları boşaltmaya çalışırken, bölgeye Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce AFAD Gönüllüleri (AFGD) ile İl Özel İdaresi ve Beyköy Belediyesine ait iş makineleri sevk edildi.

Köylere ulaşan ekipler mağdur olan vatandaşlara ulaşarak çalışmalarını sürdürüyor.

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