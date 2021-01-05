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Aktüel Düzce'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Düzce'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2021-01-05 23:28:58 -
Düzce'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sapak mevkisinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki İsmail Terzioğlu'na ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.


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