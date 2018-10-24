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Duvar kağıdının avantajları

Duvar kağıdı normal badana ve boyaya göre hem daha ekonomik hem daha kullanışlı olması dolayısı ile tercih ediliyor. Siz de duvar kağıdını kaplatmak isteyebilirsiniz.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
Duvar kağıdının avantajları


Duvar kağıtlarında gerek renk çeşitliliği gerekse desenli modeller olmasından ötürü ilgi çekici şekilde dekorasyonunuza dahil edebilirsiniz. Boya yerine daha zahmetsiz ve daha şık bir dekorasyon elde etmenizi sağlar. Sıkıldığınızda kolaylıkla kendiniz bile duvarlarınızdan sökebilirsiniz. Maliyeti daha az olduğundan sık sık değiştirebilme imkânınız da bulunmaktadır. Peki püf noktası ne?

Rutubete dayanıklılık

Bunun inceliklerini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Önemli olan duvar kağıdı tercihi yaparken kalitesi ve nem rutubet gibi olgulardan etkilenmeyen malzemeden üretilmiş olması dikkat edilmesi gereken unsurlardır. Bu uygulamayı hiç denemediyseniz denemenizi tavsiye ederiz. Göreceksiniz hem ekonomik hem kullanım açısından da çok memnun kalacaksınız. Binbir çeşit desenleri olduğu gibi üç boyutlu modelleri de oldukça ilgi çekmektedir. Teknolojinin gelişimine paralel dekorasyon ürünleri de sürekli kendini yeniliyor. İç mekan duvar dekorasyonunda önemli bir yere sahip olan duvar kağıtları da daha doğrusu duvar kağıdı üretimi de bu konuda sürekli kendini yenileyen bir sektör. Üç boyutlu duvar kağıtları gerçekten duvarlara renk ve renk katıyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:20
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  2. duvar kağıdının avantajları

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