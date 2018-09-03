Durun! Bu çocuklar hasta olmayabilir!

Günümüzde okulda pek öğretmeni takmayan, yerinde duramayan, arkadaşlarıyla çekişen, derse ödeve kulak asmayan çocuklara sadece yaramaz veya haşarı denmiyor bir de “Bu çocukta dikkat eksikliği var” deniyor.



Söz dinlemiyorsa, koyduğunuz yerde oturmuyorsa, gürültü patırtı yapıyorsa “hiperaktivite” teşhisi konuyor.

Dikkat eksikliği hiperaktivite sendromu kısaca DEHS'in yeni hastalıklardan. Bu teşhis konulan çocuklar için yıllarca kullanılması gereken çok pahalı ilâçları var.

Prof. Dr. Rasim Küçükusta bu hastalık için farklı değerlendirmeler yapıyor. Şöyle diyor:

DEHS için özel bir kan tahlili ve röntgen bulgusu yoktur; teşhis dikkatsizlik, hiperaktivite ve fevri davranışlarla ilgili belirtiler toplamı değerlendirilerek konur. Her yaramaz, haşarı çocuğu bu hastalıkla damgalamak doğru değil. Teşhisin subjektif olması sebebiyle birçok çocuk gereksiz yere DEHS teşhisi ile uyarıcı ilaçları yıllarca kullanmak zorunda bırakılabilmektedir.

DEHS’İN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Amerika'da yapılan ve 1 milyondan fazla çocuğa yanlış olarak DEHS teşhisi konduğunu ve 800 binin de gereksiz yere uyarıcı ilaç tedavisi aldıklarını ortaya koyan araştırmaları okuyunca çok mutlu oldum. Allah'a çok şükür ki bizim yaramaz, afacan diye sevdiğimiz çocuklarımızın çoğu meğerse ilaç kullanması gereken ruh hastaları değillermiş.

Biri Michigan State Üniversitesi, diğeri North Caroline State Üniversitesi tarafından yapılan bu araştırmalar, Amerika'da anaokuluna giden birçok çocuğa davranış bozuklukları olduğu için değil, sınıfın yaşça küçükleri oldukları için böyle bir teşhisin konulmuş olduğunu gösteriyor. Araştırmalara göre, sınıfın en küçüklerinden olmak DEHS teşhisi ihtimalini yüzde 60 oranında artırıyor.

Bu hastalığın kesin sebebi bilinmiyor. Genetik yatkınlık, çevresel toksinler, alerjik reaksiyonlar, yiyecek ve içeceklerdeki katkı maddeleri, fruktoz şurubu, işlenmiş gıdalar, florlu içme suları, stres, doğum travmaları gibi pek çok faktörün hastalığın ortaya çıkmasını kolaylaştırabileceği veya belirtileri şiddetlendirebileceği ileri sürülüyor.

İstatistikler Amerika'da okul çağındaki çocukların yüzde 3 ila 7'sine DEHS teşhisi konduğunu ve 2006'da 5 ila 17 yaş arasında DEHS teşhisi alan çocuk sayısının 4 buçuk milyon çocuk olduğunu gösteriyor ve bunların büyük çoğunluğu da uyarıcı ilaç kullanıyor.

Bu ilaçların uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı, iştahsızlık gibi pek çok yan etkisi olduğu, kalp hızını ve tansiyonu artırdıkları unutulmamalı. Uzun vadede ne gibi risklere yol açacağı ise henüz bilinmiyor.

TEMBEL DİYE HORLANMAYIN

Tembel çocuğa "geri zekalı" demek çocuğun geleceğini etkileyebilir. Çocukların başarılı olmaları, sağlıklı olmalarına bağlı.. Sağlık sorunları öğrenim hayatını engeller. Buna karşılık çocuğun sağlık sorunundan, çoğu zaman, ne kendisi, ne ebeveyni, ne de öğretmeni haberdar değildir. Sağlık sorunları yüzünden başarısız olan birçok çocuk, öğretmenleri, arkadaşları ve ailesi tarafından "ilgisiz", "uyumsuz", "tembel" olarak damgalanıyor ve kötü muamele görüyor. Böylece çocuk, bir yandan kendi sağlık sorunu ile öte yandan çevresinin olumsuz davranışları ile baş etmek zorunda kalmaktadır.

Çocukları damgalamak çok yanlış. Ana-babalar çocuklarını, öğretmenler öğrencilerini 'ilgisiz', 'uyumsuz', 'tembel' diye damgalamak yerine ilk etapta sağlık kontrolünden geçirmelidir. Aksi halde çocuk bu kelimelerin acısını ömrü boyunca çeker.