Dünyayı dolaşan İngiliz hasta çareyi Türk hekimlerinde buldu

Eskiden hastalıkların çaresini Avrupa ülkelerinde ararken, şimdi Avrupalılar Türkiye’nin kapısını çalıyor. Özellikle beyin ve omurilik gibi yüksek teknoloji ve dikkat isteyen operasyonlar ülkemizde başarıyla gerçekleştiriliyor. Son dönemde İngiliz basını, merdivenden düşerek tekerlekli sandalyeye mahkum olan Olivia Buckley isimli kızın hikâyesini konuşuyor. Avrupa ve ABD dâhil birçok ülkeyi gezen Olivia’nın ailesi çözümü Türkiye’de buluyor.

3 ülkeden de çare çıkmadı

Lise öğrencisi Olivia, 4 ay önce merdivenden düşerek omuriliğini zedeliyor. Annesi Angela Buckley, İngiltere’de birçok hastane ve doktor ile görüşüyor. Olivia’ya ileri derecede omurilik eğriliği (skolyoz) teşhisi konuluyor. Doktorlar operasyonun çok maliyetli olacağını, yapılsa dahi Olivia’nın ayağa kalkamayacağını belirtiyor.

ABD ve ardından İtalya’dan da olumlu sonuç çıkmıyor. Hastalık ilerliyor ve Olivia tekerlekli sandalyeye mahkûm oluyor. Aile, internetten bir araştırma yaptığında karşılarına, 2019 yılında Türkiye’de aynı tedaviyi olan ‘Alice’ isimli kızın hikâyesine rastlıyor. Türkiye ile irtibata geçiliyor ve operasyon için 23 Ağustos tarihi alınıyor.

Bağış kampanyası başlattılar

Buckley ailesinin 1 hafta önce sosyal medyadan başlattığı bağış kampanyasına İngiliz amatör lig takımı Northwood Victoria FC futbolcuları 1 aylık maaşlarını bağışlıyor. Angela Buckley, şimdilik 9 bin avro toplandığını durumun basına yansıması sonrası tedavi için gerekli olan 47 bin avroyu denkleştireceklerini belirtiyor.

Angela Buckley “İnternetten Türkiye’yi bulduk. Alice isimli İngiliz kız, başarıyla tedavi olmuş. Türk doktor tedavi yöntemlerini ve hastanelerini anlattılar. Büyük şaşkınlık yaşadık. İngiltere’de olmayan tedavi Türkiye’de var. Türk doktorlara güvenimiz tam. Kızımı ayağa kaldıracaklar” dedi.

Sağlık teknolojisi ileri seviyede

Angela Buckley’in Türkiye’yi bulmasında vesile olan hastalar, Alice McLoughlin ve Megan Fleming… İki genç kız 2019 yılında Türkiye’de aynı operasyonu geçirdi. İngiliz ve İrlandalı dansçı kızlar, başarılı bir operasyonun ardından sağlıklarına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ahmet Alanay, Türkiye’nin sağlık teknolojileri alanında ileri seviyede olduğunu belirterek “Artık ameliyat edilemez denilen ya da ameliyatın hayati risk taşıdığı ifade edilen hastaların dahi büyük kısmı günümüzde başarıyla ameliyat edilebilmektedir. Türkiye bu tür operasyonlarda çok ileride” dedi.

Alice McLoughlin o dönemki açıklamasında “Ahmet Hoca benim kahramanım. Artık dans edemezsem diye çok korkuyordum ama Ahmet Hoca sayesinde yeniden dans edebiliyorum. Skolyozu ilk duyduğumuzda ailemle şok olmuştuk ama Türkiye’de sağlığıma kavuştum. Bütün ekibe minnettarız” demişti.

Operasyonun ardından dans etmeye yeniden başlayan Megan Fleming katıldığı yarışmada ikinci oldu.