  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat "Dünyanın Vicdanı Kudüs" fotoğraf sergisi açıldı
Kültür - Sanat

"Dünyanın Vicdanı Kudüs" fotoğraf sergisi açıldı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 09:41:00 -
"Dünyanın Vicdanı Kudüs" fotoğraf sergisi açıldı

Esenler Belediyesi, Filistin'de yaşananlara farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünyanın Vicdanı Kudüs" isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Nurettin Boydak'ın Filistinlilerin hayatından izler taşıyan 40 eseri yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boydak, uzun süredir sergiye hazırlandığını belirterek, "Filistin, yeryüzünde yaşanan acıların toplamından daha fazla acı çekti. Büyük ölümler yaşadı, hala da yaşamaya devam ediyor. Bu topraklar, tutulamamış yasların hüznü ile dolu. Günümüzde de İsrail'in zulmü devam ediyor. Asıl hedefin Kudüs ve Mescid-i Aksa olduğunu biliyoruz. Filistin'de 400 yıl boyunca Osmanlı yönetimi hüküm sürdü. O yüzden de Kudüs'ü korumak hepimizin görevidir. Kudüs duyarlılığı, bilincimizde sürekli diri tutulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Aralık'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.


ÖNE ÇIKAN VİDEO



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23