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Dünyanın gözü bu akşam Kadıköy'de olacak

Olaylı derbinin ardından TFF'nin "Kaldığı yerden devam" kararı sonrası Fenerbahçe, bugün 20.30'da sahada olacak. Daha önce "maça çıkmayacağız" açıklamasında bulunan Beşiktaş, kararını KAP'a bildirmişti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:12
Dünyanın gözü bu akşam Kadıköy'de olacak

Türkiye bir süredir, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası rövanşını konuşuyordu. TFF Yönetim Kurulu, mücadelenin kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar verince Beşiktaş "Maça çıkmayacağız" açıklamasında bulunmuş, kararını KAP'a da bildirmişti. Kartal'ın önceki gün yaptığı Tahkim başvurusu reddedildi. PEKİ şimdi F.Bahçe ne yapacak? Sarı-lacivertliler, Beşiktaş kararını değiştirmese bile Ülker Stadı'na gelecek. Statü gereği de sahaya çıkacak. Belli bir süre sahada bekledikten sonra Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesiyle derbi bir kez daha tatil edilecek. Federasyon bu kez maçı hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edecek.

TFF' "Kaldığı yerden devam" kararı verince Beşiktaş "Biz sahaya çıkmayacağız" demişti.

KALKAVAN ATANDI

F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçı Mete Kalkavan tatil etmişti. TFF, 57. dakikadan itibaren tekrarına karar verilen karşılaşmaya yine Kalkavan'ı atadı. Kalkavan'ın yardımcıları ve maçın gözlemcisi değişmedi. Temsilciler ise değişti.

FiNAL 9 MAYIS'TA DiYARBAKIR'DA

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmaması durumunda 2-2'nin rövanşında rakibini hükmen 3-0 mağlup etmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.
 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:12
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