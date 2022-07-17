Dünyanın en güçlü antioksidanı! Kalp krizini önlemeye yardımcı

Krill yağı vücut için değerli olan en iyi Omega-3 kaynağıdır. Vücuda enerji veren Krill yağı kalbe, kan damarlarına, akciğerlere ve bağışıklık sistemine hizmet eder. Hatta krill yağında dünyanın en güçlü antioksidanı olan astaksantinin bulunduğu birçok kaynakta yer alır. İşte en iyi Omega-3 kaynağı olan krill yağının faydaları...

Krill yağının faydaları

Birçok insan balık ve krildeki Omega-3'lerin faydalarından yararlanmak için balık veya krill yağı almayı tercih eder.

Balık yağı gibi krill yağı da zengin bir omega-3 kaynağıdır ve ayrıca antioksidanlar ve A vitamini sunar.

Krill yağı hastalarda ağrı, sertlik ve iltihabı azaltır.

Araştırmalar, krill yağındaki omega-3'lerin kalp krizlerini ve felçleri önlemeye yardımcı olduğunu göstermiştir.

Krill yağında bulunan antioksidanlar kolon kanserini önlemeye yardımcıdır.

Yan etkileri var mı?

Krill yağı almanın yan etkileri hafiftir. Krill yağı yutmak size ağız kokusu, mide rahatsızlığı, gaz, mide ekşimesi, mide bulantısı, ishal, baş ağrısı ve kokulu ter verebilir.

Krill yağı, kan sulandırıcılar gibi bazı ilaçlarla olumsuz etkileşime girebilir. Bu yüzden mutlaka doktora danışılmalıdır.