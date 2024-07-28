Dünyanın en aşağılık yaratıklarına gözaltı! İçinizin yağları eriyecek

Fatih Çekirge, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, SİBERAĞ operasyonlarında çocuk müstehcenliği suçlarından yakalanan şüphelileri ele aldı. Çekirge, 13 ilde yapılan SİBERAĞ-1 operasyonlarında 35, Elazığ ve Bingöl merkezli SİBERAĞ-2 operasyonlarında 82 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yazısında, çocuk müstehcenliği suçunun aşağılık olmanın zirvesi olduğunu vurgulayan Çekirge, bu suçtan para kazananların dünyanın en aşağılık insanları olduğunu ifade etti. Fatih Çekirge, özetle şunları kaydetti:

"Önceki gün haberi alıyoruz:

“13 ilde jandarma tarafından yapılan SİBERAĞ-1 operasyonlarında...” diye başlayan haber.

“35 şüpheli yakalandı” diye devam ediyor.

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Ama beni en çok etkileyen şu cümle:

“Yasadışı bahis ve çocuk müstehcenliği” suçlarından yakalanıyorlar.

Evet arkadaşlar.

‘Çocuk pornosu’ yani...

Tam, “Yahu bu ne rezilliktir. Biz bunları Hollywood filmlerinin polisiye versiyonlarında görürdük” diyordum ki;

İçişleri Bakanlığı’ndan bir haber daha...

“Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde ‘Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Yasadışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme’ suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.”

Dünyanın en aşağılık insanları sıralaması yapılsa;

Çocuk pornocularını kaçıncı sıraya koyarsınız?

Aşağılık olmanın zirvesidir; ‘çocuk müstehcenliği’nden para kazanan bu sapıklar. (...)"