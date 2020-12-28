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Aktüel Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti
Aktüel

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-28 08:22:52 -
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

ANKARA (AA) - Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 81 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 81 milyon 144 bin 994'e ulaştı.

ABD 19 milyon 573 bin 847 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 10 milyon 208 bin 725 ile Hindistan, 7 milyon 484 bin 285 ile Brezilya, 3 milyon 50 bin 248 ile Rusya, 2 milyon 559 bin 686 ile Fransa, 2 milyon 288 bin 345 ile İngiltere, 2 milyon 147 bin 578 ile Türkiye, 2 milyon 47 bin 696 ile İtalya, 1 milyon 869 bin 610 ile İspanya ve 1 milyon 655 bin 322 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 771 bin 981 kişi yaşamını yitirdi, 57 milyon 293 bin 765 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

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